Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Large impact à travers le monde : Facebook, Instagram et Whatsapp, en interruption suite à une panne massive de Meta Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Décembre 2024 à 22:58 | | 0 commentaire(s)| Les utilisateurs de Facebook, Instagram et WhatsApp, signalent des difficultés d'accès à ces services, en raison d'une panne mondiale massive.

« Nous sommes conscients qu'un problème technique affecte la capacité de certains utilisateurs à accéder à nos applications. Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale le plus rapidement possible et nous nous excusons pour la gêne occasionnée », a déclaré Meta, propriétaire des applications, sur X.



Plus de 22 000 personnes ont signalé des problèmes avec Facebook mercredi soir et plus de 18 000 ont eu du mal à utiliser WhatsApp, selon le site de suivi des pannes Downdetector.



Des problèmes avec les applications ont été signalés au Royaume-Uni, dans certaines régions d’Europe, en Asie, en Australie, en Amérique du Sud et aux États-Unis.



Les pannes ont commencé vers 18h00 GMT mercredi, selon Downdetector. Les chiffres de l'entreprise sont basés sur des rapports de pannes et le nombre réel d'utilisateurs affectés peut varier considérablement.



Divers problèmes ont été signalés, notamment l'impossibilité d'utiliser les applications ou le fait que les flux ne s'actualisent pas pour certains utilisateurs.



« Nous sommes conscients de certains problèmes d'accès à WhatsApp. Nous travaillons activement à une solution et commençons à constater un retour à la normale pour la plupart des utilisateurs. Nous nous attendons à ce que les choses reviennent à la normale sous peu », a déclaré WhatsApp.



Les plateformes de Meta sont parmi les plus populaires au monde. Facebook compte plus de trois milliards d'utilisateurs actifs par mois.



La plus grande panne que Meta ait connue s'est produite en 2021, lorsque le fondateur Mark Zuckerberg s'est excusé pour la perturbation causée.



À cette occasion, les services Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram, ont été interrompus pendant près de six heures.













S bbc.com



Accueil Envoyer à un ami Partager