Large victoire à Wakhinane Nimzath : Remerciements et déclaration de BBY A l'issue d’un scrutin où la liste BBY a engrangé 6080 voix et se retrouvera avec pas moins de 50 conseillers sur 77, la coalition a tenu à adresser ses remerciements à toute la population de Wakhinane Nimzath pour la confiance renouvelée au maire Racine Talla et son équipe.

Lundi 24 Janvier 2022

Ce qui leur donne une majorité confortable pour répondre aux aspirations des populations de notre commune.



« Nous nous engageons à gérer la commune avec les mêmes recettes qui nous ont permis de gagner à savoir l'inclusion et l'ouverture.

Nous redoublerons d'efforts pour être au service des populations de Wakhinane nimzath » ont –ils dit.



« Notre victoire consacre le travail de toute une équipe dotée d'un sens élevé des responsabilités et une grande conscience des enjeux du moment.



C'est cela qui nous a permis d'être unis derrière le candidat choisi pour donner au Président Macky Sall une belle victoire dans notre commune », ajoute le communiqué



