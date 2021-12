"Largué" à Kédougou: Barthélémy Dias promet un poste à Guy Marius Sagna...après les locales L’activiste Guy Marius Sagna est affecté à Kédougou d’après un document dévoilé, ce jour, et signé par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. L’assistant social en service au Centre de Promotion et de Réinsertion sociale de Liberté 3 B, est affecté au Service régional de l’Action sociale de Kédougou. Depuis, les réactions fusent de partout.

Candidat à la Mairie de Dakar aux élections locales du 23 janvier prochain, Barthélémy Dias a fait une proposition à Guy Marius Sagna, suite à cette décision de l’administration.



Ainsi, le membre de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) a fait savoir, dans une publication sur sa page Facebook: « Quelle honte pour la République !!!



Tiens bon Guy, c’est bientôt fini… Le 23 janvier 2022 inchallah, je t’invite à venir rejoindre mon cabinet à la Mairie de Dakar ».



A l’en croire, «l’arroseur arrosé sera leur réponse à ce torchon de note de service ! ». Barthélémy Dias de soutenir que « Dakar ne veut pas de vulgaire suppôt et comploteur à la Mairie de Dakar ».

