Larry Tesler, l'informaticien derrière le copier-coller, décède à 74 ans Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Février 2020 à 09:35 | | 0 commentaire(s)| Larry Tesler, l'ancien membre du Centre de recherche Xerox Palo Alto et informaticien à Apple, plus connu pour avoir créé les commandes couper, copier et coller pour les ordinateurs personnels, est décédé plus tôt cette semaine. Il avait 74 ans.





Tesler a fait ses débuts dans l’industrie informatique de la Silicon Valley dans les années 1960 et a rejoint Xerox PARC en 1973. C’est au Xerox PARC que Tesler a développé la technologie des commandes couper, copier et coller qui deviendra finalement une partie de l’utilisation quotidienne dans les ordinateurs personnels.



“L’inventeur du couper / copier-coller, trouver et remplacer, et plus était l’ancien chercheur de Xerox Larry Tesler”, a tweeté Xerox. «Votre journée de travail est plus facile grâce à ses idées révolutionnaires. Larry est décédé lundi, alors joignez-vous à nous pour le célébrer. »



En plus de son travail le couper, copier et coller, Tesler était souvent crédité d’avoir inventé le terme «convivial» et était également lié à l’expression «Ce que vous voyez est ce que vous obtenez», également connu sous le nom de «WSYWIG», pour décrire le fonctionnement des PC.



Tesler a également joué un rôle dans l’un des jours les plus fatidiques de l’histoire du PC quand, en 1979, il a présenté l’ordinateur Xerox Alto à un groupe de dirigeants et de programmeurs d’Apple, dont Steve Jobs.



L’Alto est considéré comme le premier PC conçu avec une interface utilisateur graphique, et voir l’Alto en action a inspiré Jobs à mettre Apple sur la voie de la création du premier ordinateur Macintosh, en 1984.

Tesler a rejoint Apple en 1980 et a travaillé sur le Mac, qui utilisait ses commandes couper, copier et coller et d’autres projets. Tesler deviendra scientifique en chef chez Apple avant de quitter l’entreprise en 1997.



