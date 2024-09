Lat Diop, présumé corrompu placé en garde à vue : Son corrupteur qui s’est officiellement signalé pourtant libre comme l’air La machine de la reddition des comptes est déclenchée quelques jours après l’installation du pool financier judiciaire. Mais s’il y a une bizarrerie qui se signale, c’est dans l’affaire de l’ancien ministre des Sports et ancien directeur général de la LONASE qui était à la division des investigations criminelles (DIC) après le passage d’Abdoulaye Sylla. Lat Diop, qui a passé plus de 10 heures devant les enquêteurs, a répondu à certaines questions. Mais à la fin de cette première audition, le présumé corrompu a été placé en garde à vue, son corrupteur qui s’est officiellement signalé aux enquêteurs libre comme l’air

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Septembre 2024 à 17:15 | | 0 commentaire(s)|

D'après des informations de nos confrères de de Dakaractu, largement relayées par la presse, l'affaire trouve son origine dans une dénonciation du directeur de 1Xbet Sénégal à l'encontre de l'ancien Directeur Général de la LONASE. En effet, Mouhamed Dieng, premier auditionné, aurait affirmé avoir remis à Lat Diop une somme de 5 milliards de francs CFA, répartie en plusieurs versements.



Selon les déclarations de Mouhamed Dieng, cet argent aurait permis à l'ex-directeur de la LONASE d'acquérir de nombreux biens, notamment une maison à Grenoble. Mais face aux accusations de corruption, Lat Diop a fermement rejeté les faits, les qualifiant de simples calomnies.



L'un des avocats de Lat Diop a exprimé son indignation à l'égard des propos de Mouhamed Dieng, pointant du doigt une incohérence : « Comment se fait-il que celui qui avoue avoir corrompu le mis en cause, aujourd'hui en garde à vue, soit libre alors qu'il se déclare corrupteur ? » s'est-il interrogé.



À l'issue de son audition d’hier, samedi, Lat Diop a été placé en garde à vue et est poursuivi pour détournement de fonds publics et blanchiment d'argent.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook