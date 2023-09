Lat Diop, un commis d'État, dévoué à l'excellence Depuis quelques temps, des rumeurs circulent sur la prétendue réticence de Lat Diop, l'ancien Directeur général de la Lonase, à l'égard de certaines décisions gouvernementales. Il est temps de clarifier la situation et de rétablir la vérité. Lat Diop est un homme intègre, dévoué à son pays et à sa mission, et les allégations selon lesquelles il aurait refusé des instructions ou consulté un marabout pour prendre des décisions, sont tout simplement fausses.



Rédigé par leral.net le Mardi 19 Septembre 2023 à 17:03 | | 0 commentaire(s)|

Tout d'abord, il est important de noter que Lat Diop n'était même pas au courant des changements qui allaient être apportés à son poste. Son déplacement vers une nouvelle fonction au sein de l'administration, a été décidé par les autorités compétentes sans son implication préalable. Les spéculations sur son prétendu refus de cette réaffectation, sont donc infondées.



De plus, Lat Diop a été reconnu pour ses réalisations remarquables en tant que Directeur général de la Lonase. Ses performances ont été étayées par des chiffres concrets et des preuves tangibles. Il a su améliorer les résultats de la société de manière significative, ce qui témoigne de son engagement envers l'efficacité et l'intégrité dans la gestion des ressources publiques.



En outre, Lat Diop est un homme politique engagé, fidèle à la vision et aux valeurs du Président Macky Sall. Il soutient activement toutes les personnes sincères qui partagent ces valeurs et travaillent pour le bien-être de la nation sénégalaise.



Il est essentiel de ne pas laisser les rumeurs et les allégations infondées, ternir la réputation d'un individu dévoué et compétent comme Lat Diop. Le Sénégal a besoin de leaders qui travaillent ensemble pour le progrès du pays, et Lat Diop est, sans aucun doute, l'un de ces leaders.



En fin de compte, nous pouvons compter sur Lat Diop pour continuer à servir son pays avec loyauté, intégrité et compétence, en travaillant main dans la main avec le Président Macky Sall? pour réaliser les objectifs de développement du Sénégal. Il est temps de mettre fin aux mensonges et de reconnaître le dévouement sincère de Lat Diop envers son pays.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook