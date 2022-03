Latence dans la prise en charge de leurs revendications : 48 heures de grève de la Fédération des syndicats de la Santé

En assemblée générale, ces professionnels de la santé ont manifesté leur frustration après avoir déposé un préavis de grève il y a de cela 52 jours. Souleymane Joe Mané, le président de la fédération et porte-parole a décliné la plateforme revendicative qui comprend un certain nombre de points.



Parmi lesquels : le régime indemnitaire ou encore le système indemnitaire ; les arriérés de paiement de Covid-19 des agents municipaux ; le paiement à date échue des travailleurs du programme Ismea ; le paiement des heures supplémentaires de l’année 2021 à certains ayants-droit; le paiement du fonds de motivation du 3e et 4e trimestre à certains ayants-droit relevant du ministère de la Santé.



Autant de problèmes et de rushes financiers, mais également des questions statutaires liées au recrutement de personnels contractuels et communautaires à la Fonction publique, comme également la question du statut des techniciens supérieurs, des infirmiers et sages-femmes, du fait du relèvement de leur niveau de formation dans les instituts de formation; la question de la fonction publique locale concernant le personnel des collectivités locales.



A la fin de ce mot d’ordre, ils procéderont à une évaluation pendant le week-end, pour ensuite se projeter sur d’autres plans d’actions, si jamais leur voix n’était pas entendue.











Bës Bi