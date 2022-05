Latmingué / Affaire du riz présumé périmé distribué aux populations : Serigne Mor Sokhna accuse le maire Macoumba Diouf Le débat sur le présumé riz périmé que le maire Macoumba Diouf a distribué aux populations de la commune de Latmingué et ses environs, pour les soutenir en ce mois béni du Ramadan, continue d'alimenter le débat politique dans cette collectivité locale. Hier vendredi, l'ex-représentant du mouvement "Bokk Guiss Guiss", Serigne Mor Sokhna, a d'urgence convoqué un point de presse.

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Mai 2022 à 10:10 | | 0 commentaire(s)|

Une occasion pour lui et les responsables de l'opposition qu'il représente, de mettre directement en cause le maire de la commune, Macoumba Diouf.



Pour Serigne Mor Sokhna, " le riz distribué aux populations est un vieux stock qui date de la période Covid de 2020. Au lieu de distribuer ces tonnes de vivres, à l'époque où les populations en avaient vraiment besoin, le maire Macoumba Diouf a attendu que le riz devienne un danger notoire pour nos concitoyens, pour le distribuer ".



" Alors que s'il était bien intentionné, il allait remettre les stocks au moment où tout le monde le réclamait ".



Ainsi, après avoir sensibilisé les populations sur les dangers encourus en consommant ce riz présumé impropre à la consommation et demandé à tous les bénéficiaires, notamment les familles religieuses, de restituer les sacs mis à leur disposition, Serigne Mor Sokhna dit avoir saisi le chef de la Brigade de la Gendarmerie nationale, le sous-préfet de l' arrondissement de Koumbal et le gouverneur de la région de Kaolack.



Une initiative pour mieux accélérer l'opération d'alerte des populations et du retrait, sans délai, de ce fameux riz des concessions de Latmingué.



Ainsi interpellé sur la question, le Premier adjoint au maire, Andel Kitane, nous a répondu qu'il était en visite avec le maire, Macoumba Diouf, et qu'il allait réagir face à ces attaques. Mais en vain ! En effet, jusque tard dans la soirée, il n’avait pas réagi.













Sud Quotidien

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook