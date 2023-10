Latmingué / Electrification rurale et accès universel à l’énergie : Plus d’une quarantaine de villages encore dans les ténèbres Même si dans le cadre du Programme national d’accès des populations périurbaines et rurales à l’énergie électrique, la commune de Latmingué dispose aujourd’hui d’un effectif de 40 villages électrifiés sur les 84 qui la composent, un lot de 44 autres villages restants, dont 23 en cours d’électrification, ne sont pas encore connectés au réseau électrique et attendent toujours d’être éclairés.

Cet état de fait a été signalé, vendredi dernier, par le maire de Latmingué, Macoumba Diouf, lors d’une cérémonie de mise en service des nouveaux branchements effectués dans les villages de Keur Pathé, Santhie Aliou Mbaye et Koylal Alfa, situés à environ 18 km au Sud-Est de Kaolack.



Peuplée de 45.000 habitants répartis sur un périmètre de 348.000 km, la commune de Latmingué, depuis les années 60, ne disposait que de quatre villages électrifiés.



C’est seulement entre 2014 et 2023, qu’elle est parvenue à plaider et obtenir l’électrification de 36 autres villages situés dans son territoire. Ses habitants, pour la plupart du temps agriculteurs et pasteurs, peinent aujourd’hui à développer des activités à dépendance énergétique, comme la transformation de produits agricoles ou même le développement de l’horticulture, à travers certains systèmes d’arrosage (irrigation).



Devant le Directeur général de la Sénélec, Papa Mademba Bitèye, ces populations, par le biais de leur maire, n’ont pas hésité de plaider en faveur de leur accès aux services sociaux de base, aux usages productifs et autres besoins, qui fondent à présent les objectifs visés dans le programme que la Sénélec s’évertue à réaliser dans la majeure partie des villages du pays, à l’horizon 2024.











Sud Quotidien



