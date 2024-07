Lauréate du prix Feed The Future Sénégal Bamtaare Sukaabe: La jeune Saint-Louisienne Assétou Mbaye reçoit les honneurs de l'USAID Le 29 juin 2024 restera à jamais gravé dans la mémoire collective des Saint-Louisiens et restera sans nulle doute un jour inoubliable pour la jeune battante, Assétou Mbaye. Cette dernière a remporté, de main de maître, le deuxième prix de la compétition Feed The Future Sénégal Bamtaare Sukaabe financée par l’USAID et exécutée par la Plateforme des Acteurs non Étatiques en collaboration avec le Consortium National de la Jeunesse du Sénégal et l’ONG Jeunesse Et Développement.

Une consécration d'une véritable femme de développement, toujours engagée aux côtés de ses concitoyens pour le bien-être de son territoire. Interrogée après être honoré par l'Usaid devant sa famille, ses amis et sympathisants, Assétou Mbaye explique que cette une consécration constitue, selon elle, une motivation supplémentaire qui l'encourage et l'accompagne dans ses actions quotidiennes.



"Ce programme, ayant été lancé officiellement le 25 janvier 2024 à Saint Louis, a vu la participation de 10 clubs 4-H qui ont présenté chacun un projet à impact social. Dans le cadre de la compétition, mon club 4-H « Les rescapés de la Langue de Barbarie » qui vise à promouvoir l’éducation dans la Langue de Barbarie où j’habite a porté un projet dénommé « Horloge Santé ».



Un projet à l’interface de la technologie et de la santé qui vise à mettre en place une application mobile pour inciter au suivi régulier des consultations pré et post natales mais aussi à la vaccination des enfants des quartiers Guet+Ndar, Santhiaba, Goxu-Mbacc et Hydrobase sis dans la Langue de Barbarie, une zone où l’éducation fait vraiment défaut". A expliqué la lauréate du prix Feed The Future Sénégal Bamtaare Sukabe Assétou Mbaye



Adama Sall (Saint-Louis)



