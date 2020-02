"Laver les dessous de votre femme porte malheur", dixit une actrice ghanéenne

L’actrice a tenu ces propos lors d’une interview avec Vibes In Five. Elle a déclaré que les Écritures étaient claires, les hommes sont les chef de famille, d’où la raison de savoir pourquoi ils se rabaisseront si bas pour laver les dessous de leurs femmes et que cet acte ne fera qu’apporter du malheur à l’homme.



«Non, non, ce sera une malchance pour l’homme s’il lave le slip de sa femme car tout ira mal pour lui.”



“Cela aura des implications spirituelles et tout ne se passera pas bien pour lui”.



L’actrice vétérane a en outre révélé qu’elle giflerait son fils et le qualifierait de fou s’il l’essayait.



«Je vais arracher ces choses à mon fils et le gifler avec. Je lui demanderai s’il est idiot de laver les dessous de sa femme, et je lui demanderai, Kwabena (Le nom de son fils) es-tu un idiot? », A-t-elle affirmé.