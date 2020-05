Laylatoul Khadr, la nuit bénite du Ramadan célébrée ce jeudi : Sur quoi se fondent les Mourides pour ce choix ? Noyée presque par la psychose de la pandémie du Coronavirus, la nuit bénite du Ramadan, ou Leylatoul Khadr sera célébrée ce jeudi, dans la nuit 14 au vendredi 15 Mai 2020 par la confrérie mouride. Sur quoi se fondent les mourides pour ce choix ? Votre site Leral.net a creusé dans des sources mourides dignes de foi pour essayer de partager avec ses fidèles lecteurs…

Située dans les dix dernières nuits du mois bénit du Ramadan, la Nuit du destin ou Leylatoul Qadr, est la meilleure du mois de carême musulman

Pour sa détermination de la nuit d’Al-Qadr, les avis sont traditionnellement divers, certains plus prudents et brassant large la situant dans les dix dernières nuit, d’autres sur un savoir et la sourate Inna Anzal nahou fi leylatoul khadr la fixe à la 27ième nuit…

D'après hizboudaroukhoudoss.org, certains pensent qu’il est impossible de dire laquelle des nuits du mois était celle d’Al-Qadr, cette nuit sublime par laquelle est descendue la lumière coranique sur le flambeau qui éclaire (Mouhammad - Paix et Salut sur Lui).

Cependant Khadimou Rassoul Cheikh Ahmadou Bamba a, dans un poème, dressé un tableau qui permet de la localiser très exactement dans le mois.

Voici ce calendrier perpétuel, qui donne la nuit de Laylatul Qadr en fonction du 1er jour du mois de ramadan :

1er jour du Ramadan Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Nuit du Laylatul Khadr 27e nuit 19e nuit 25 17e nuit 23e nuit 29e nuit 21e nuit

Nota :

• Al Qadr sera toujours une nuit du jeudi au vendredi.

• Ce sera toujours un jour impair.

Selon le site Mouride.com voici ce qu’on confie sur la Nuit de la Détermination (Laylatul Qadr).

C’ est une nuit bénite et très significative dans l’Islam. Sa bénédiction s’explique par plusieurs faits importants qui s’y sont déroulés ; particulièrement la révélation du Saint Coran au Prophète Mouhammad (Paix et Salut sur Lui). DIEU dit dans le Coran :

" Nous l’ avons fait descendre (le Coran) par une nuit bénite". (S 44 V3)

Une sourate entière du Coran porte son nom et expose ses avantages, c’est la sourate 97 La destinée " Al Qadr" que voici :

1- Nous l’avons certes fait descendre (le Coran) dans la nuit de la destinée

2- Et qui te dira ce qu’est la nuit de la destinée ?

3- La nuit de la destinée est meilleure que mille mois

4- Au cours de cette nuit descendent les Anges ainsi que l’Esprit( Gabriel) avec toutes sortes de décision, avec la permission de leur SEIGNEUR .

5- Elle est paix et salut jusqu’à l’apparition de l’aube

Cette nuit est donc une nuit de dévotion consacrée par l’Islam. Le Prophète, en expliquant ses bienfaits dit dans une sentence :

"celui qui se dresse dans la nuit de la Destinée (Laylatul Qadr), avec conviction et espérance (pour adorer), se verra absous de ses pêchés initiaux".

Ceci montre davantage que c’est une nuit qui a été gratifiée par DIEU à la communauté du Prophète (Paix et Salut sur Lui) car c’est une faveur qui n’a jamais existé dans les communautés antérieures. Quant aux repères permettant de fixer cette nuit dans le temps, quelques divergences existent entre les savants sur le jour exact de sa célébration. Certains avancent la 27ème nuit, alors que d’autres avancent plusieurs autres dont les 21ème, 23ème ou 25ème nuit.

Le Serviteur du Prophète Khadimou Rassoul , a dressé un calendrier perpétuel permettant de déterminer avec exactitude la Nuit de la Détermination à partir du jour de l’apparition du croissant lunaire. Ces éclaircissements sont contenus dans le poème suivant :

Calendrier Perpetuel De La Nuit De La Determination (Laylatul Qadr)

Je cherche la protection auprès de DIEU contre les malices de satan le lapidé.

Au Nom De DIEU, LE CLEMENT, LE MISERICORDIEUX

1. Retiens, ô toi qui es préoccupé par la Nuit de la Détermination LAYLATUL QADR, de cette versification ce qu’en ont rapporté les maîtres en sciences religieuses

2. Ils sont unanimes qu’elle se situe dans sa seconde moitié (le mois de Ramadan) et ce, quelque soit la date.

3. Si le croissant lunaire du mois sublime de Ramadan apparaît la nuit du Lundi, ô toi qui comprends

4. la nuit de la détermination correspondra alors à la valeur numérique de la lettre [tâ (9)] qui suit la lettre [yâ (10)] soit la 19ème nuit auprès de CELUI qui guide

5. Mais si le croissant lunaire du mois de dévotion apparaît un Mardi, elle correspondra à la valeur numérique du composé "Hakun" (hâ= 5 Kâf= 20), soit la 25ème nuit

6. Lorsqu’il apparaît un mercredi, celle-ci sera l’équivalent de la somme des valeurs numériques des lettres [zâ (7) après yâ (10)] soit la 17èmenuit

7. Si le croissant lunaire du Ramadan apparaît un Jeudi, la date de celle-ci correspondra à l’équivalent de la valeur numérique du composé alphabétique "Kajun" qui s’écrit avec Jîm [kâf (20) ; jîm (3)], soit la 23ème nuit

8. Mais au cas où le croissant lunaire apparaît un Vendredi, elle correspondra à la valeur numérique du composé alphabétique "Katun" [kâf (20), tâ (9)], soit la 29ème nuit d’après ce qu’ils ont rapporté

9. Si par contre elle apparaît un Samedi, -ô toi mon ami - elle correspondra à la valeur numérique du composé alphabétique "Akun" [Alif (1) ; kâf (20)], soit la 21ème nuit choisis donc celle-ci pour la célébration

10. Enfin, si le croissant lunaire apparaît un dimanche, situe-la donc à la date qui correspond à la valeur numérique du composé alphabétique "Kazun" [kâf (20) ; zâ (7)], soit la 27ème nuit et pour compléter mon propos





