Ld Debout- Fallou Sène et les enfants des autorités

Samedi 19 Mai 2018

La Ld Debout a eu mal après la mort de Fallou Sène. Pour Souleymane Guissé et Cie, Macky Sall est le seul responsable de ce qui est arrivé à l’étudiant.



« A la différence notoire des enfants de Macky Sall, de Mary Teuw Niane et Augustin Tine, Fallou Sène et ses camarades ne pouvaient pas rêver d'étudier dans les universités européennes. Il n’avait que la bourse pour subsister et poursuivre leurs études à Sanar. Pourquoi donc a-t-on attendu que les étudiants décident de manger sans payer pour leur jeter une meute de forces de l’ordre ? Ou du désordre, voire du crime, qui ont tiré à balles réelles sur des étudiants affamés, aux mains nues ? Mais pour quelles raisons ? Et à quelle fin ? »



En tout état de cause, disent-ils, un tel acte est totalement inadmissible dans ce Sénégal de 2018. Pour la Ld Debout, la mort de Fallou Sène n’est pas une bavure : « elle est une mort de trop qui entre dans une logique de violence instaurée par Macky Sall et son régime ».











Les Echos

