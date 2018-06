Le Brésil bat la Serbie et affronte la Mexique en huitièmes, la Suisse assure

Grâce à Paulinho et Thiago Silva, le Brésil, sans forcer, s'est qualifié pour les huitièmes de finale en dominant la Serbie à Moscou (2-0). La Seleçao affrontera la Mexique.



Le Brésil jouait sa peau face à la Serbie. Avec un point d'avance sur son adversaire du soir, la Seleçao se devait ne pas perdre pour continuer sa route. C'est désormais chose faite puisque les hommes de Tite ont dominé les Serbes par 2-0.



Paulinho a ouvert le score et le défenseur Thiago Silva a fait le reste sur un corner centré par Neymar, une bonne manière de faire la paix après la brouille de ces deux hommes au match précédent.



Petit à petit, le Brésil de Neymar monte en puissance et il peut faire mal.



Dans l’autre match du groupe, la Suisse et le Costa Rica ont fait match nul 2-2. Ainsi, on peut dire que La Suisse a fait le job et assure la deuxième place du groupe. Elle affrontera la Suède en huitièmes.



Le seul hic de la soirée pour le Brésil, est la sortie sur blessure de Marcello à la 9mn. En effet, le latéral droit du Real Madrid a dû quitter ses partenaires, en raison d'un spasme à la colonne vertébrale, d'après la Fédération brésilienne. Une affaire à suivre.









Thierno Malick Ndiaye

