Le Bureau de AllAfrica à Dakar cambriolé : Des ordinateurs portables et des documents emportés

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Avril 2018

Le Bureau Afrique de l’Ouest du Groupe de presse AllAfrica Global Media, situé à l’immeuble Sokhna Astou Lô (Sacré Cœur 2), a été visité par des malfaiteurs dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 Avril 2018, informe le média dans un communiqué.



«Les visiteurs ont mis le bureau sens dessus dessous. Ils ont emporté tous les ordinateurs portables trouvés sur place, en plus de certains documents de l’entreprise. Les voleurs ont vidé les tiroirs de leur contenu en jetant certains documents par terre », poursuit le document.



Le texte annonce que « la directrice Afrique de l’Ouest a commis un huissier de justice qui a constaté les faits et évalué les dégâts. Une plainte a été déposée au niveau de la Brigade de recherches ».



AllAfrica Global Media, à travers sa plateforme allafrica.com, est le plus grand distributeur digital d’informations et de nouvelles sur l’Afrique avec un réseau de plus de 150 organes de presse basés en Afrique, en plus de 500 autres sources d’informations à travers le monde, ainsi que des archives contenant prés de six millions (6.000.000) de documents.



Le Groupe de presse a pour objectif de promouvoir une image positive de l’Afrique. Il s’intéresse plus aux questions de développement et apporte sa pierre à l’édification d’une Afrique qui bouge. A cet effet, il travaille beaucoup avec des organismes de développement internationaux qui interviennent dans le continent.



Allafrica a eu à réaliser des interviews exclusives avec plusieurs leaders du monde contemporain dont Barak Obama l’ancien Président des Etats-Unis et la dernière en date est celle du Président Recep Tayip Erdogan, Président de la République de Turquie.



