Le CNG tape fort: Lac 2 perd 3.240.000FCFA, Boy Niang 2, 1.930.000FCFA

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Juillet 2019 à 13:35 | | 0 commentaire(s)|

Le CNG n’a pas été tendre avec Lac 2 et Boy Niang 2. Après leur piètre prestation samedi dernier à l’Arène Nationale, les deux lutteurs ont été défalqués d’un montant total de 5.170.000 FCFA. Le Puncheur du Walo a laissé dans les caisses du CNG, la rondelette somme de 3.240.000 FCFA et le fils de Degaulle, 1.930.000 FCFA.









Ndèye Coumba FALL, Leewto.com

