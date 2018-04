Le COS/M23 lance l’Opération Ningki Nangka pour "lutter contre les dérives et abus du pouvoir en place"

La Commission Orientations et Stratégies COS/M23, vient par ce présent communiqué, informer l’opinion nationale et internationale, de la mise en place d’une Plateforme démocratique pour lutter contre les dérives et abus du pouvoir en place au Sénégal.



Ceci, suite au fonctionnement téléguidé d’une justice bouleversée, et la survenue imminente d’un tripatouillage de la Constitution du Sénégal, le tout, à des fins de calculs politiciens.



En conséquence, la COS/M23 informe que le lancement de cette dite Plateforme dénommée Peuncum Askan Wi/ Assemblée du Peuple, se fera demain vendredi 06 mars, à partir de quinze (15) heures, à la Permanence du Parti BOKK GISS GISS sise à la VDN.



Elle regroupera toutes les organisations de la Société civile, les Forces travaillistes, les partis politiques, partageant la même vision et la même compréhension des principes démocratiques et républicains, aujourd’hui foulés aux pieds par Monsieur Macky SALL et son régime.



A travers l’Opération Ningki Nangka, la COS/M23 invitera les différentes organisations victimes de la dictature et des forfaitures du régime en place, le Peuple sénégalais à travers ses différentes composantes, à constituer un front unitaire pour faire face et restaurer le Droit. Et ainsi, lutter contre l’injustice et le Projet de loi sur le parrainage prévue par le Président Macky SALL, sans concertation ni consensus avec les acteurs.



Etant assez avisés des intentions illégitimes de Monsieur Macky SALL et ses collaborateurs de bâillonner tous les acteurs par une justice aux ordres et des subterfuges et autres calculs politiciens, en manipulant et en tripatouillant la Constitution, la COS/M23 en appelle à l’union des forces patriotiques, pour le respect de la souveraineté du peuple.



Ainsi, pour une synergie des forces, la prise en charge de toutes les préoccupations qui accablent le Peuple, la COS/M23 demande aux différents acteurs de mettre à terre toutes autres considérations militantes ou partisanes, pour un front unitaire, former un bloc soudé et conséquent, et dire non à la forfaiture. Et faire prévaloir le principe du « Un pour tous, Tous pour un », dans le souci majeur de sauvegarder des acquis démocratiques, qui nous ont valu à la Nation sénégalaise tant de sacrifices.













L’Essentiel, le Sénégal !

Par souci et par conviction, vive le Sénégal, vive la Nation !

