Le COS/M23 va tenir un rassemblement populaire le 25 mars 2018

La Commission Orientations et Stratégies COS/M23 vient par ce présent communiqué, informer l’opinion nationale et internationale de la tenue d’un Rassemblement populaire, ce dimanche 25 mars 2018, à partir de dix (10) heures précises, à la place de la Nation ex-Obélisque.



En effet, à l’occasion de l’an six (6) de la deuxième alternance démocratique au Sénégal, face au contexte tendancieux et conflictuel qui occasionne des fronts multiformes, sources de tensions sociales et politiques, la COS/M23 a estimé nécessaire de jouer son rôle d’organisation sentinelle et d’élever la voix.



Ainsi, l’ensemble des Forces vives de la Nation, les Organisations politiques de tous bords, les Organisations de la Société civile, les Forces travaillistes, tous les Sénégalais en général, sont solennellement conviés à ce Rassemblement du Peuple, pour des orientations communes et salvatrices, pour une démarche forte et conséquente à nos diverses préoccupations.



Par conséquent, des thématiques portant sur le fonctionnement de la Justice sénégalaise, les problèmes des Droits humains, la séparation des pouvoirs, la Bonne gouvernance et la Transparence, le processus électoral, la crise des secteur éducatif et sanitaire, la crise alimentaire, seront à l’ordre du jour, entre autres questions importantes du quotidien du peuple sénégalais.



Ayant déjà amorcé la procédure administrative, par une information à l’Autorité compétente et habilitée à encadrer et veiller au bon déroulement de cette manifestation, la COS/M23 réitère ici son appel à l’ensemble des Sénégalais, pour une réussite totale de cet événement et l’atteinte des objectifs fixés, et faire tonner la Voix du peuple dans la paix et la responsabilité.



L’Essentiel, le Sénégal !

Par souci et par conviction, vive le Sénégal, vive la Nation !