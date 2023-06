Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le Canada ouvre ses portes sans visa à 13 nouveaux pays, dont 2 pays africains Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juin 2023 à 22:31 | | 0 commentaire(s)| Le gouvernement canadien a annoncé l’exemption de visa pour les visiteurs de 13 nouveaux pays différents dont deux pays africains que sont le Maroc et les Seychelles. Cette décision entrée en vigueur ce mardi 6 juin 2023 s’inscrit dans le cadre du programme d’autorisation de voyage électronique.

Le ministre canadien de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, a récemment annoncé une mesure significative visant à faciliter les séjours touristiques au Canada pour treize nouveaux pays, dont deux pays africains. Ces visiteurs, considérés comme présentant un faible risque, bénéficieront désormais de dispenses de visa, leur permettant de venir séjourner au Canada sans avoir à présenter une demande de visa complète.



Les treize pays concernés par cette extension du programme, sont l’Antigua-et-Barbuda, l’Argentine, le Costa Rica, le Panama, les Philippines, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Maroc, les Seychelles, la Thaïlande, Trinité-et-Tobago et l’Uruguay. Grâce à cette mesure, les voyageurs pourront profiter d’un séjour pouvant aller jusqu’à six mois, évitant ainsi les tracas et les coûts liés aux procédures classiques de demande de visa.



Cette initiative offre aux personnes admissibles la possibilité d’obtenir rapidement et facilement une autorisation de voyage via Internet, moyennant un coût modique de 7 $. Les voyageurs des treize pays nouvellement inclus dans le programme pourront ainsi utiliser cette voie rapide et économique s’ils ont déjà obtenu un visa canadien au cours des dix dernières années ou s’ils possèdent un visa américain délivré à d’autres fins que l’immigration.



Cette extension de l’autorisation de voyage électronique revêt une importance particulière pour l’industrie touristique canadienne, comme l’a souligné Randy Boissonnault, ministre du Tourisme du Canada. Il considère cette décision comme une étape majeure permettant à l’industrie touristique d’atteindre de nouveaux sommets.



