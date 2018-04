Le Casa Sports condamne l'existence d'un "Allez Casa 2"

L’équipe du Casa Sports à travers son Comité de supporters "Allez Casa", se démarque du lancement ce dimanche d’une campagne de mobilisation en faveur des "Lions" sous l’égide du 12e Gaïndé, indique un communiqué reçu à l’APS.



"Le Comité directeur du Casa Sports tient à informer l’opinion qu’il n’existe pas dans les rangs de son Comité de supporters connu sous le nom d’Allez Casa, un quelconque Allez Casa 2", rapporte le communiqué signé ce samedi de son président, Seydou Sané.



La section de Dakar du Comité "Allez Casa" organise, dimanche, à partir de 11h, à la Mairie de Biscuiterie, une journée d’études et de partage, annonçait jeudi un communiqué reçu à l’APS.



A cette occasion, le Comité procédera au lancement officiel de la "Campagne de mobilisation en faveur des Lions en route pour le Mondial Russie 2018", renseignait la même source.



Le Comité directeur du Casa Sports "tient également à préciser que certaines personnes parlant au nom de cette structure dénommée Allez Casa 2 sont sous le coup d’une suspension pour faute grave aussi bien par la Comité Allez Casa que par le Casa Sports lui-même. Une ampliation de cette mesure de suspension à l’endroit des supporters, a d’ailleurs été faite à bien des structures compétentes".



"Le Casa Sports invite toutes les structures sportives, administratives, politiques et autres acteurs à tirer toutes les conséquences d’un quelconque compagnonnage, partenariat et/ou appui de quelque nature que ce soit à une structure dénommée Allez Casa2’’, poursuit le communiqué.



La même source ajoute : "Il tient à préciser qu’il n’existe qu’un seul Allez Casa au sein du Casa Sports reconnu comme sous la direction de Monsieur Malamine Tamba".



"Le Comité Allez Casa est un et indivisible", souligne le communiqué, précisant que le Casa Sports se félicite du franc succès qui a couronné les 24h tenues le dimanche 15 avril en présence des membres dirigeants conduits par leur président Seydou Sané.



Il indique que la rencontre s’est tenue en présence "du ministre des Sports, des responsables politiques de la Casamance, du président de la Fédération sénégalaise de football, du parrain Thierno Seydi, du président et des membres du Collectif des cadres casamançais, d’anciens dirigeants du Casa Sports et d’Allez Casa".



"Ce fut l’occasion de sonner la mobilisation des Sénégalais autour des Lions du football en route vers la Russie", lit-on dans le communiqué.



"Le Casa Sports fera face à toute tentative de déstabilisation de l’intérieur comme de l’extérieur pour saborder les importants acquis en termes d’image et de notoriété engrangées pour l’image du football sénégalais et du Casa Sports", conclut le texte.









APS