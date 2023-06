Le Centre des Hautes études en défense et en sécurité visite le port de Dakar

Les auditeurs du Centre des hautes études en défense et en sécurité du Sénégal (CHEDS) ont pu s’imprégner hier, des installations de sûreté et de sécurité du Port autonome de Dakar. Plus d’une vingtaine d’auditeurs dirigés par les colonels Chérif Mbodj, en charge du Master 2 Sécurité nationale et Insa Sagna, ont eu droit à une visite du plan d’eau et de certaines installations du Port de Dakar orientés vers les questions de sûreté et de sécurité.



Selon "Le Témoin", de hauts cadres et fonctionnaires venant du privé comme du public, sont formés au CHEDS dans des questions de géopolitique et de géostratégie. Ces auditeurs ont eu, après la visite des installations, notamment la Gare maritime internationale, droit à une communication de haute facture du Directeur général du Port autonome de Dakar, Mountaga Sy, qui a évoqué toutes les nouvelles fonctionnalités mises en place pour prendre en charge les questions de sécurité et de sûreté portuaires orientées vers les activités d’exploitation prochaine de notre gaz et de notre pétrole.



Les auditeurs du CHEDS ont été aussi imprégnés de la contribution du port de Dakar dans l’économie nationale, des atouts de la position stratégique du port, des infrastructures portuaires, des performances en 2022, de la contribution du secteur pétrolier et du système de sécurité et de sûreté de l’entreprise. Au nom du Général Jean Diémé, Directeur général du CHEDS, le colonel Chérif Mbodji a vivement apprécié cette immersion au port de Dakar, qui permet aux auditeurs du CHEDS de mieux connaître désormais cet instrument extrêmement important pour le système économique du pays.

