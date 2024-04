Le Chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar ce matin pour Banjul

Après sa première sortie officielle en Mauritanie le 18 avril 2024, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce matin pour se rendre en Gambie, dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié.



D'aprés SudQuotidien, ce déplacement du Chef de l’État en Gambie revêt une importance particulière dans la mesure où elle s’inscrit dans la consolidation des liens d’amitié fraternelle et de coopération entre Dakar et Banjul.



À son départ, le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a été salué par le Premier Ministre et d’autres autorités civiles et militaires.

Son retour est prévu cet après-midi.