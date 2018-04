Le Cng brandit une nouvelle règle pour les heures d’accès au stade

Désormais, les lutteurs doivent venir au stade après 14 heures. C’est le nouveau règlement établi par le Comité national de gestion de la lutte (Cng) qui était en réunion ce vendredi à son siège pour les besoins du combat Siteu / Gouye Gui prévu ce dimanche 30 avril.



Une réunion s’est tenue ce vendredi, entre les membres du Cng, le staff de Pape Abdou Fall, les deux managers des lutteurs Siteu et Gouye Gui, la police et la gendarmerie, pour les besoins de la préparation du combat.



A l’issue de cette rencontre, plusieurs décisions ont été prises à savoir, l’interdiction aux lutteurs d’arriver au stade dès les premiers heures de la matinée. Selon Max Margane qui a assisté à la réunion, les lutteurs doivent venir après 14 heures, et des sanctions sont prévues pour ceux qui auront bravé ces interdits ajoute-t-il dans Leewto.