Le Code électoral passe en plénière: Lundi de tension, Macky Sall en avant toute ! Le Code électoral va passer en plénière ce lundi à l'Assemblée nationale et cela risque encore de barder entre les députés de la majorité et ceux de l'opposition. Mais cela suffira-t-il ?

Sitôt le projet de loi portant Code électoral a été validé en Conseil des ministres lundi dernier, il a été envoyé en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale .



Le texte va passer en Commission technique dès demain samedi 10 juillet 2021. Il sera ensuite soumis à la plénière le lundi prochain, 12 juillet 2021.



Selon l'Information, comme c'est toujours le cas avec les textes à polémique, ça risque encore de chauffer ce lundi, entre la majorité et l'opposition.



Le Congrès de la renaissance démocratique décrète la confrontation et appelle à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation, pour faire barrage à Macky Sall.

