Le Collectif des impactés de l'hôpital Aristide le Dantec, reçu par le ministre de la Santé

Le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, Dr. Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a reçu le collectif des impactés de l'hôpital Aristide le Dantec, pour échanger sur les différents problèmes auxquels ses membres sont confrontés. Dans une note, le ministère de la Santé précise que les discussions ont porté sur la situation du personnel, le paiement des primes et motivations, la prise en charge médicale du personnel et de leurs familles.



Ainsi après plusieurs heures de discussions, le collectif est sorti rassuré, avant de saluer l’oreille attentive et la disponibilité du ministre de la Santé, qui a décidé d’une rencontre entre les services de son département et le collectif, pour proposer des solutions sur les différents points soulevés, rapporte "L'As".