Le Conseil National des Sages de Benno Bokk Yaakaar investissent le Président Macky Sall

Le Conseil National des Sages de la coalition Benno Bokk Yaakaar a procédé à

l’investiture du Président Macky SALL pour l’élection présidentielle du 24

février 2019.



Dans son allocution, le Président de séance, Monsieur Moustapha NIASSE a

salué la volonté des sages de réélire le Président Macky SALL.



« Le Président Macky SALL a la compétence et la rigueur qui font les grands

hommes, porteurs de grandes ambitions et d’une mission qui inscrit ceux-ci

dans l’histoire de leur pays et dans l’histoire de l’humanité » s’est réjouit

Monsieur NIASSE.



D’après lui le bilan suffit pour réélire largement le candidat de la coalition

Benno Bokk Yaakaar.



« Le bilan du mandat qui s’achève parle de lui-même. C’est avec cette

compétence et cette rigueur que ce bilan a été réalisé. Il est palpable. Il est

visible. Il est convaincant.



Réalisations infrastructurelles dans les autoroutes, les pistes de production, les forages, les centrales électriques et les équipements solaires jusqu’au plus profond du territoire sénégalais, les aménagements hydrauliques, les Universités, les programmes agricoles, tout

cela montre, démontre et confirme que si ce bilan prodigieux a pu être mis à la

disposition du peuple, c’est bien parce que le Président Macky Sall a su, étape

après étape, baliser le temps de l’action, et le mettre en adéquation avec la

dimension missionnaire qui l’habite. »



Auparavant, Monsieur Samba SY du PIT, par ailleurs Ministre du Travail, du

Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les

institutions, Monsieur Mor NGOM, Ministre Conseiller, Monsieur Yoro DEH du

Conseil national des Sages de Benno et Monsieur Abdoulaye THIMBO, Maire de

la ville de Pikine sont largement revenus sur les nombreuses réalisations du

Président Macky SALL.



La cérémonie d’investiture du Président Macky SALL organisée par le Conseil

National des Sages de Benno Bokk Yaakaar s’est déroulée ce jeudi 22 novembre

2018 à l’Hôtel de Ville de Pikine, en présence de plusieurs responsables de la

coalition.

