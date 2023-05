Le Conseil d’administration de la CGIS a tenu sa réunion : El Hadji Mamadou Diao, nommé nouveau PCA de la Compagnie La Compagnie Générale Immobilière du Sahel (CGIS. SA), filiale immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a tenu sa réunion du Conseil d’Administration le vendredi 26 mai 2023 à l’hôtel Teroubi de Dakar.

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Mai 2023 à 19:39 | | 0 commentaire(s)|

C’est dans ce cadre que les administrateurs de CGIS SA ont procédé à l’unanimité à la nomination au poste de Président du Conseil d’Administration d’El Hadji Mamadou Diao dit Mame Boye.



Le Conseil a passé en revue les points à l’ordre du jour qui portent entre autres sur l’augmentation du capital, l’adoption du budget, l’examen d’un ambitieux programme d’investissement.



Le nouveau PCA aussitôt installé dans ses nouvelles fonctions a remercié les administrateurs et a adressé ses vives félicitations aux dirigeants de la société notamment le Directeur général Abdou Khafor Toure.



Il a également décliné ses orientations en exhortant M. Touré à redoubler d’efforts pour mettre à la disposition de nos concitoyens des unités d’habitation descentes et à s’investir sur la réalisation de logements abordables, durables et éco responsables.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook