Le Contentieux djiboutien entre DP World et China Merchants Port Holdings Co. sera Tranché à Hong Kong

Mercredi 19 Janvier 2022

La Haute Cour de la Cour d'appel de la région administrative spéciale de Hong Kong a déclaré que China Merchants Port Holdings Co. Ltd n’a pas pu démontrer que les tribunaux Djiboutiens seraient « clairement et distinctement plus approprié » pour le litige, déposée par deux filiales de DP World et une joint-venture que DP World a créée avec le gouvernement djiboutien pour exploiter le port, désormais reconnu comme le premier port de la région.



De plus, il y a des raisons de croire que les filiales de DP World n'obtiendraient pas un traitement équitable devant les tribunaux de Djibouti étant donné la nature politiquement tendue du différend en cours entre DP World et le pays, a jugé la Cour d'appel. Les représentants du gouvernement ont lancé la joint-venture, Doraleh Container Terminal SA, du projet portuaire en 2018 au milieu des différends en cours entre les parties.



Doraleh Container Terminal a par la suite remporté une récompense de plus de 486 millions de dollars d'un tribunal d'arbitrage international de la Cour de Londres, et les efforts pour faire respecter la décision se poursuivent.



« Il n'y a pas ou pas de base suffisante pour interférer avec la conclusion du juge selon laquelle les demandeurs seraient privés d'un avantage juridique légitime et il existe un risque réel qu'ils n'obtiennent pas une justice substantielle si cette action doit être jugé à Djibouti », selon la décision.



Vendredi dernier, les avocats des parties n'ont pas pu être joints pour commenter en dehors des heures normales de bureau à Hong Kong.

En 2019, la juge Mimmie Chan avait rejeté l'offre de China Merchants de suspendre le litige au motif que la poursuite appartenait à Djibouti, affirmant que la société d'État chinoise n'avait pas montré que Djibouti était le forum le plus approprié.



DP World Djibouti FZCO et Dubai (International) Djibouti FZE, toutes deux filiales de DP World, basée à Dubaï, l'un des plus grands opérateurs portuaires au monde, ont poursuivi China Merchants pour ingérence présumée dans leur contrat d'exploitation d'un terminal à conteneurs au port de Doraleh dans la région fortement fréquentée du golfe d'Aden.



Ils ont été rejoints dans le litige par Doraleh Container, la joint-venture qui avait été créée pour exploiter une installation portuaire modernisée du même nom qui a ouvert en fin 2008.



China Merchants, un promoteur et investisseur mondial de ports publics qui est une division de la société de l’État chinois China Merchants Group, s'est impliqué à Djibouti en 2012 lorsqu'il a signé un accord de partenariat avec Djibouti pour développer un port polyvalent à Doraleh.



Au même moment, il est également devenu actionnaire de l'entité créée par le gouvernement djiboutien pour exploiter ses ports appelée Port Autonome International de Djibouti - la même entité qui possédait la part majoritaire dans Doraleh Container. Quatre ans plus tard, le gouvernement de Djibouti a signé un accord avec un consortium d'autres investisseurs pour développer la zone de libre-échange internationale de Djibouti.



Pendant ce temps, les relations entre DP World et Djibouti ont commencé à se dégrader en 2012, lorsque le pays a tenté de renégocier les termes de leurs contrats.



Le pays a ensuite engagé des poursuites et un arbitrage au Royaume-Uni alléguant que DP World avait versé des pots-de-vin à certains membres du gouvernement. Des décrets ont été également publié, mettant fin à ses accords avec DP World, puis lancé la joint-venture du port, transférant ses actifs à une entreprise publique.



Les allégations de corruption ont ensuite été rejetées et en mars 2019, Doraleh Container a remporté le prix LCIA de plus de 486 millions de dollars.

Les entités de DP World et Doraleh Container Terminal ont ripostés en démontrant dans l'affaire à Hong Kong que les transactions de Djibouti avec China Merchants avaient été conclues sans aucune consultation et sans leur consentement, violant les accords de concession antérieurs qu'ils avaient signés avec le gouvernement djiboutien.



DP World Djibouti FZCO est représenté par Paul Shieh SC, Sara Tong et Natalie So de Temple Chambers, mandaté par Deacons.

China Merchants Port Holdings Co. Ltd. est représenté par Rimsky Yuen SC et Law Man-Chung de Temple Chambers, mandatés par Baker & McKenzie.



Le cas est DP World Djibouti FZCO et al. c. China Merchants Port Holdings Co. Ltd., affaire numéro CACV 86/2020, devant la Haute Cour de la Cour d'appel de la région administrative spéciale de Hong Kong.



Edité par Andrew Cohen Reportage original de : Caroline Simson

















