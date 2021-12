« Le Coran et la Sunnah » : la lutte et ses pratiques mystiques-décryptage du Dr Mouhammad Ahmad Lo Dabs cet extrait de l’émission « Le Coran et la Sunnah », Dr Mouhammad Ahmad Lo , islamologue revient sur l'éducation physique, le Sport et plus particulièrement la lutte sénégalaise avec ses plusieurs facettes mystiques qui frisent les interdits. Sur ce qu’en dit l’islam, les pratiques assimilables aux pêchés et autres actes à bannir…voici l’éclairage en wolof du Dr Dr Mouhammad Ahmad Lo dans Lambji Ak Ndiabar Bissi Nek

