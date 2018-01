Le DG du port revient sur sa décision : Les ex-recrues de Cheikh Kanté repêchées

La nouvelle direction du Port autonome de Dakar revoit sa décision de ne pas renouveler les contrats arrivés à terme et signés sous le magistère de Dr Cheikh Kanté. Mais finalement, « en toute rigueur, ces contrats seront renouvelés. Nous avons bien lu les directives du président de la République qui a décrété l’année 2018 comme année sociale. Dans ce cadre, tous les contrats qu’on voulait arrêter, on a décidé de les renouveler », a annoncé hier, Aboubacar Sadikh Bèye.



« Cependant, nous ne pouvons pas les reconduire sur 12 mois. Ainsi, certains auront des contrats de 6 mois, 9 mois et d’autres, 12 mois. Mais cela dépendra des chefs de département », d’après le DG du Port.