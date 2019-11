Le Directeur Général de l’ONAS, Lansana Gagny SAKHO élu vice-Président de l’Association Africaine de l’Eau (AAE) Le comité Sénégal de l’Association africaine de l’Eau (AAE), à travers l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), vient d’être désigné à la vice- Présidence de ladite association pour la zone ouest africaine. C’était à l’occasion de la tenue à Kampala (Ouganda) des 83èmes assises du Conseil scientifique et technique (CST) de cette organisation pan africaine du secteur de l’Eau.



Le Directeur général de l’ONAS, M. Lansana Gagny SAKHO, par ailleurs, Président du comité Sénégal de l’AAE, est devenu, pour un mandat de deux ans (2020-2022) renouvelable, le Vice-Président pour l’Afrique de l’Ouest. L’AAE regroupe quelque 115 opérateurs (sociétés) d’eau et d’assainissement provenant 45 pays. Elle a une vocation professionnelle et politique pour renforcer les capacités de ses membres et influencer positivement la promotion de la gestion de l’Eau et de l’Assainissement en Afrique.



Le comité Sénégal avait auparavant, réintégré le Comité directeur (CD) de l’AAE qui est la première instance de décision de cette Association après le Congrès. Il y est désormais représenté en tant que membre prendre à part entière par l’ONAS, en sa qualité de Président du comité national.







