Le Directeur des Bourses rend son tablier Le Directeur des Bourses, Lansana Konaté, a démissionné de son poste, ce jeudi annonce la RFM (Radio Futures Médias). En poste depuis 2013, le désormais ex Directeur des Bourses lâche les étudiants dans un contexte difficile.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Décembre 2019 à 09:28

Au moment où les étudiants de l’UGB décrètent 24 h de grève et 5 jours de restauration sans ticket et que leurs camarades de Dakar sont aussi en grève depuis des semaines, le Directeur des Bourses Lansana Konaté a démissionné hier.



Une démission qui pourrait être liée à l'ébullition qui prévaut dans les universités de Dakar et de Saint-Louis, liée au paiement des bourses. A Saint- Louis, Aboubakary Sall, un des responsables de la coordination des étudiants, dénoncent le retard des paiements des bourses. Les étudiants ont barré la route nationale numéro 2, pendant plusieurs heures, hier. Une situation semblable à ce qui se passe à l'Ucad (Université Cheikh Anta Diop) de Dakar.



Lansana Konaté est Maître assistant de première classe, il ne s'est pas encore exprimé sur les raisons de sa démission.

