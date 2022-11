Le Directeur du Commerce Intérieur sur les boutiquiers : « Ils n’ont aucune raison de refuser de vendre ces denrées de grande consommation »

Au lieu de décortiquer objectivement cette posture des boutiquiers détaillants, le ministère du Commerce affiche une colère vis-à-vis de l’Association des boutiquiers détaillants du Sénégal, qui a démarré sa grève de 48 heures hier.



Et c’est le directeur du Commerce intérieur, Omar Diallo, qui a fustigé la démarche des boutiquiers détaillants qui refusent de vendre les denrées de première nécessité comme le sucre, l’huile et le riz aux consommateurs, aux prix fixés par l’Etat.



Pour lui, ils n’ont aucune raison de refuser de vendre ces denrées de grande consommation. « On a constaté qu’il y a des commerçants, surtout les boutiquiers détaillants, qui refusent de vendre les denrées de première nécessité comme le sucre, le riz, l’huile, entre autres, en avançant que ce qu’ils achètent chez les grossistes est trop cher et que s’ils revendent ça aux consommateurs, ils ne s’en sortiront pas. Donc, ils ont décidé de ne pas en vendre, pour éviter la perte ou des difficultés.



Ça, ce n’est pas normal, d’autant plus que les boutiquiers détaillants et les grossistes ont tous participé à la concertation avant la baisse des prix et ils savaient bel et bien que tout juste après la concertation, l’Etat allait procéder à l’application des décisions arrêtées. La communication a bien passé. Ni grossistes ni détaillants ne peuvent dire qu’ils n’ont pas été au courant de cette baisse des prix sur les denrées alimentaires. Hélas, à chaque fois que le gouvernement annonce une baisse, on voit des commerçants qui élèvent la voix, pour demander qu’on leur donne le temps d’écouler leurs stocks.



On n’impose à personne de vendre à perte parce que tout le monde savait que les prix allaient être baissés et que toutes les dispositions étaient prises. Nous avons fait une démarche inclusive. On n’est plus à l’heure de la concertation, mais plutôt à l’heure de l’application. Il faut que les boutiquiers et grossistes respectent les prix fixés, c’est tout. Ce qu’ils avancent comme motif, n’est pas valable », a tranché le directeur du Commerce intérieur, Omar Diallo.