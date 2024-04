Le Discours visionnaire du Président Macky Sall sur l'Aide publique au Développement Éclaire le Forum de Paris pour la Paix ( New YORK ) Dans une vidéo captivante enregistrée lors du Forum de Paris pour la Paix à New York, le Président Macky Sall expose brillamment sa vision de l'Aide publique au Développement. Son intervention, empreinte de leadership et d'expertise, attire l'attention mondiale sur les opportunités et les défis du développement. Ne manquez pas cette vidéo inspirante, qui met en lumière le rôle crucial de Macky Sall dans la quête d'une paix durable et d'un progrès mondial inclusif.

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Avril 2024 à 23:30



