Le Document de Politique nationale de développement présenté le 14 octobre au CICAD

Selon le président de la République, le Document national de présentation et de planification des axes de la Politique économique et sociale va révéler et refléter les choix stratégiques et opérationnels devant asseoir la transformation systémique du Sénégal sur la période 2025-2050. Le Chef de l’Etat a félicité le Premier Ministre pour le pilotage abouti de la finalisation du nouveau référentiel de politique économique et sociale, basé sur le Projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère, selon "Le Témoin".



Il s’est réjoui de la réussite de cet exercice délicat, inclusif et prospectif, de refondation endogène de notre modèle de développement, fondé sur les principes de patriotisme économique, de progrès social, de responsabilité et de redevabilité.



Le président de la République a informé le Conseil qu’il présidera, le lundi 14 octobre 2024, au CICAD, la cérémonie de présentation et de vulgarisation du Document de Politique nationale de Développement, en présence du Gouvernement, du monde socio-économique et de l’ensemble des partenaires du Sénégal.