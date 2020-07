Le Dossier de la CREI réactivé ? la DGID annonce la Mise en Vente des appartements de Bibo Bourgi, " Eden Roc " Après son arrêt n°02/2015 du 23 mars 2015, la Cour de Répression de l'Enrichissement illicite (CREI) qui a ordonné la confiscation des plusieurs biens meubles, immeubles, divis ou indivis, les appartements " EDEN ROC ", sis au centre-ville de Dakar, ont été saisis dans ce cadre. Comme pour donner suite, plus de cinq ans après à ce dossier, la Direction des impots et domaines du Sénégal -DGID, à travers un communiqué parvenu à leral.net a annoncé la mise en vente de ces biens.

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Juillet 2020 à 19:40 | | 0 commentaire(s)|

Pour rappel, ils étaient une propriété de Bibo Bourgi, un coaccusé de Karim Wade, cible principale de la CREI. En effet dans le communiqué parvenu tard dans la soirée à vote site, il y est indiqué « qu’il est porté à la connaissance du public que la mise en vente débutera le mardi 21 juillet 2020 et sera clôturée, le mardi 28 juillet 2020 ».



Pour les intéressés, une visite des lieux sera même organisée le jeudi 23 juillet 2020.

Le communiqué précise qu’aux termes des dispositions de l'article 21 de la loi n°76-66 du 2 juillet 1966 portant Code du Domaine de l'État, modifiée, ces biens entrent d'office dans le Domaine privé de l'État.



« Après l'accomplissement de toutes les formalités requises, la Commission de Contrôle des Opérations domaniales (CCOD) a, en sa séance du 20 avril 2017 (affaire n°180), émis un avis FAVORABLE pour la vente des appartements " EDEN ROC ". Le Directeur des Domaines est chargé d'y procéder ».



Dans le document il y est même mentionné que pour toute information complémentaire ou pour déposer les offres de prix, toute personne intéressée est priée de se rapprocher de la Direction des Domaines de Dakar.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos