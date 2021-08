Le Dr Niang finalement entendu : la balle dans le camp du procureur à présent Les gendarmes ont finalement entendu le Dr Bacacar Niang dans le cadre de la plainte du ministère de la Santé.

Le Dr Babacar Niang a finalement répondu à la convocation de la Section de recherches de la gendarmerie hier. Il faisait l’objet d’une plainte du ministère de la Santé et de l’action sociale. Et après son audition par les pandores, il est rentré chez lui. A présent, c’est le parquet qui va apprécier la suite à donner au dossier, informe la Rfm.



Pour rappel, le Ministère de la Santé avait déposé une plainte contre le Dr Babacar Niang, lundi, suite à ses propos sur le matériel médical. "Du matériel du public est vendu aux structures sanitaires du privé" avait dit le patron de Suma Assistance dans le "Jury de Dimanche".

iGFM



