Le F24 annonce une campagne internationale pour la préservation de la paix civile

La plateforme des forces vives de la nation (F24) a annoncé, mercredi, à Dakar, l’organisation d’une campagne internationale d’information pour la préservation de la paix civile au Sénégal. " Après l’opération menée contre la troisième candidature, le F 24 va entamer une campagne internationale d’information et de dénonciation, sur l‘état fortement dégradé de la démocratie et des libertés dans notre pays ’’, a déclaré le coordonnateur du F24, Mamadou Mbodj, lors d’une conférence de presse, relate "Rewmi".



Selon lui, il s’agira d’alerter sur les risques de déstabilisation du Sénégal, consécutivement aux manœuvres du régime en place pour se maintenir par tous les moyens, notamment par une sélection arbitraire des candidats à la prochaine élection présidentielle.



Pour Mamadou Mbodj, le renoncement au troisième mandat est un acte salutaire qui doit être suivi par d’autres actes, en privilégiant la désescalade et l’apaisement’. ‘’ Le F24 va continuer son combat par une démarche intelligente, résiliente et stratégique, pour, entre autres, l’organisation d’une élection inclusive, sincère, transparente et apaisée en 2024 ’’, a-t-il-ajouté.