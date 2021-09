Le FC Barcelone lance l'opération grand pardon pour Samuel Umtiti Tout a été dit ou presque sur la situation de Samuel Umtiti (28 ans). Le champion du monde 2018, sous contrat jusqu'en juin 2023, s'est refusé à quitter le FC Barcelone cet été, malgré plusieurs offres et une certaine pression imposée par sa direction et le public blaugrana. Les coulisses de sa réunion décisive avec son président Joan Laporta ont récemment fuité, en appelant clairement à la sensibilité de l'univers culé.





Depuis, outre la presse locale, d'autres voix se sont élevées pour, en quelque sorte, réhabiliter le défenseur central français, recruté à l'Olympique Lyonnais en 2016 pour 25 M€. Laporta lui-même, au cours de son entretien fleuve accordé à Onze sur TV3, a en effet cité le nom de l'international tricolore, au moment d'évoquer les éléments prêts à faire des efforts sur le plan financier pour aider le club, qui traverse toujours une situation délicate.



Laporta et Piqué montent au créneau



« Il y a une série de joueurs qui pensent à réduire leur salaire, comme Umtiti », a-t-il lancé. Une précision loin d'être innocente, comme pour montrer aux socios la bonne foi du Français. Par ailleurs, on a également appris que le patron barcelonais avait demandé à Ronald Koeman d'essayer de le relancer sportivement. Au micro de "La Sotana", Gerard Piqué, l'un des capitaines du Barça, est monté au créneau pour défendre le natif de Yaoundé face aux critiques et aux sifflets.



« Samuel Umtiti est une personne qui prolonge son contrat alors qu'il est l'un des meilleurs centraux d'Europe. À partir de là, il ne fait qu'honorer son contrat, avec toutes ses obligations, comme n'importe quel autre travailleur. Si tu te renseignes, tu sais que l'opération du genou ne te garantit pas d'être mieux. Les gens doivent avoir de l'empathie, parfois, ils n'en ont pas. (...) Son attitude est irréprochable », a-t-il conclu. Umtiti appréciera sans doute le soutien. Qu'en diront les socios ?

