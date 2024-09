Le Fouta parmi les 8 pôles de développement du Projet : Ousmane Sonko rectifie le tir

La 4ème Journée nationale «Sétal sunu réew» a été lancée, samedi, par le chef du gouvernement. Ousmane Sonko a salué la forte mobilisation des populations de Matam qui, selon lui, ont battu le record depuis le démarrage de cette initiative du chef de l’Etat qu’il a tenu à matérialiser et pour l’inscrire dans la durée.



«Depuis 5 mois les Sénégalais continuent de répondre massivement à ces journées dont l’objectif est de consolider notre volonté commune de vivre ensemble. Le choix de Matam n’est pas fortuit. C’est un choix mûrement réfléchi parce que c’est une zone stratégique qui regorge de beaucoup de potentiels sur le plan agricole, minier et sur le plan de l’élevage», a-t-il soutenu.



Selon lui, le Fouta en général fait partie des 8 pôles de régions avec ses capacités. Une rectification apparemment du Projet qui a fait l’objet de vives critiques pour avoir «oublié» la dénomination Fouta dans le découpage.



«Le Pôle Siin-Saloum, correspondant aux régions administratives de Kaolack, Fatick et Kaffrine ; le Pôle Bawol couvrira toute la région de Diourbel ; le Pôle Kaasamäs qui regroupera les trois régions du Sud, Ziguinchor, Kolda et Sédhiou ; le Pôle Waalo qui regroupera les régions de Saint-Louis, une partie de la région de Matam, le Pôle Ferlo qui sera constitué de la région de Louga et d’une partie de la région de Matam ; le Pôle Bundu avec les régions de Tambacounda et Kédougou ; le Pôle Ndakaaru correspondant administrativement à la région de Dakar ; le Pôle Kayoor correspondant au territoire administratif de la région de Thiès».



Le Pm estime que «Matam doit devenir un poumon économique du Sénégal porté par l’exploitation du phosphate». Il ajoute : «Nous travaillons à faire passer Matam de sa contribution au Pib qui est de 0,1 % à 9%. Si nous voulons arriver à l’autosuffisance en riz, nous devons mettre les moyens dans l’agriculture au nord et au sud avec le riz car, au centre on produit de l’arachide qui n’est pas la base de notre consommation. Matam peut être rassuré car le Secrétaire d’Etat aux coopératives agricoles est originaire de la région et avec les terres, l’eau et le soleil, les jeunes seront formés et encadrés pour l’atteinte de ces objectifs.»



Cette journée a été orientée sur la thématique générale «Engagement citoyen de la jeunesse pour un Sénégal propre». Elle a été mise également à profit pour sensibiliser et former la jeunesse aux premiers secours, aux gestes utiles pour sauver des victimes d’accidents de la route, de noyades ou d’accidents vasculaires cérébraux.

Bes Bi