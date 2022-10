Le G20 alerte sur les menaces de l’année académiques 2022-2024 «Plus 280 écoles toujours inondées…» Amidou Bâ a dressé un tableau sur la situation des enseignants dans les établissements, quelques semaines après la rentrée scolaire. Le coordonnateur du G20 des syndicats d’enseignants du Sénégal a déclaré, sur Sud-Fm que des menaces planent sur l’année académique en cours, en soutenant que plus de 280 établissements scolaires sont toujours sous les eaux, occupés par les sinistrés. Tribune

«Jusqu’au moment où nous parlons, plus de 280 écoles sont inondées, donc sous les eaux. Aujourd’hui, il y a des institutions scolaires qui continuent d’abriter des populations victimes des inondations», a-t-il martelé.



«Les autorités n’ont pas trouvé de solutions pour permettre à ces populations de libérer les locaux. Donc le problème demeure», persiste Amidou Ba qui a fustigé également le manque d’enseignants.



« Il y a un déficit criard d’enseignants, de table-bancs, des abris provisoires qui sont devenus définitifs en violation flagrant du principe d’équité entre les enfants du pays», regrette Amidou Ba.



Il poursuit : «À cela s’ajoute les renchérissements du coût de la vie, les parents qui deviennent de plus en plus anxieux avec les frais scolaires trop chers».



