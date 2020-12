Le Gaipes retire sa plainte contre le Directeur de Cabinet d’Alioune Ndoye

Tout est bien qui finit bien. Le président du Groupement des Armateurs et Industriels de la Pêche au Sénégal (Gaipes), Saër Seck, est revenu à de meilleurs sentiments pour éviter une déculottée. Il avait en effet servi une citation directe au Directeur de Cabinet du ministre des Pêches et de l’Economie Maritime, au directeur de « L’As », pour diffamation, suite à la parution de sa contribution dans le journal «L’As».



Il avait réclamé en sus 50 millions de dommages et intérêts. A la surprise générale, il s’est désisté, rappporte "L'As". Saer Seck a retiré sa plainte et le tribunal a pris acte de son désistement. S’il a retiré sa plainte, c’est que Saer Seck savait qu’il allait droit au mur d’autant que Fodé Fall, qui est juriste, avait déposé toutes les preuves de ses dires contenus dans sa contribution.



En matière de diffamation, l’exception de vérité étant de vigueur, l’ancien Préfet de Kaolack, en juriste chevronné, a déposé un dossier blindé dans les délais impartis pour confondre Saer Seck. Aussi n'est-il donc pas exclu que le Gaipes et Saer Seck soient poursuivis pour dénonciation calomnieuse.

