Le Général Abdoulaye Fall en deuil

Le général Abdoulaye Fall, ancien Haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, est en deuil. Il a en effet perdu hier son beau-père, Maguette Diaw. Le défunt était délégué du quartier de Wakhinane, dans la commune de Tivaouane-Diacksao, dont il était aussi le doyen par l’âge. El Hadj Maguette Diaw était un grand syndicaliste, qui a dirigé pendant des décennies le Syndicat des boulangers du Sénégal affilié à la Cnts (Confédération nationale des travailleurs du Sénégal), relate "Le Témoin".



Son engagement syndical lui avait valu d’être déporté à Dodji, durant la grande grève des travailleurs de 1968, par le régime du président Senghor. C’est à la suite de ce grand conflit syndical que le régime UPS avait créé le concept de la participation responsable et poussé à la création de la CNTS, pour faire pièce à la turbulente et indocile Unts.



Durant toutes ces grandes luttes syndicales, ElHadj Maguette Diaw était en première ligne. Toutes nos condoléances au général Abdoulaye Fall, à son épouse Ndèye Fama Diaw et aussi, à notre ami Mamadou Diaw dit Tapha, ancien directeur adjoint du Corps de la paix américain au Sénégal et lui aussi, fils du défunt. Que la terre de Yoff soit légère à El Hadj Maguette Diaw.