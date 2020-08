Le Général Anderson prévient : "le Sénégal est sous la menace terroriste qui viendrait de…" Le Major-Général Dagvin R. M. Anderson patron du commandement des opérations spéciales des États-Unis en Afrique (AFRICOM) affirme que le Sénégal est sous la menace terroriste. Selon l’officier supérieur américain, qui s’entretenait hier par visioconférence avec la presse, le Sénégal est bien sûr exposé à la menace terroriste venant de l’est.

« Nous avons bien travaillé avec l’Ambassade des États-Unis à Dakar pour bien comprendre la nature de cette menace. J’y étais en février et on voit que cette menace se dirige vers l’Ouest à partir du Mali », détecte le Général Dagvin Anderson.



« Pour l’instant, on ne voit pas cette menace se matérialiser, mais il ne faut pas baisser notre garde », a-t-il ajouté tout en insistant sur l’attention qu’il faut porter sur la menace en provenance de l’Est.



Pour juguler cette menace, les Etats-Unis travaillent de concert avec les autorités sénégalaises dans le cadre d’opérations à l’instar de Flintlock.



« Nous avons travaillé avec l’armée sénégalaise au cours des dernières années. Nous avons un partenariat. Il dispose de l’une des armées les plus efficaces d’Afrique de l’Ouest (…) », renchérit le Général Anderson.



