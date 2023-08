Le Gouvernement annonce la suspension de TikTok Après l’internet des données mobiles, le gouvernement sénégalais, a annoncé la suspension temporaire de l’application TikTok. Selon, le ministère ladite application est le réseau social privilégié par les personnes mal intentionnées pour diffuser des messages haineux et subversifs.

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Août 2023 à 11:29 | | 0 commentaire(s)|

« Le Ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique informe le public qu’il a été constaté que l’application TikTok est le réseau social privilégié par les personnes mal intentionnées pour diffuser des messages haineux et subversifs menaçant la stabilité du pays.



En conséquence, le réseau social TikTok est suspendu au Sénégal jusqu’à nouvel ordre. Les opérateurs de téléphonie sont tenus de se conformer aux réquisitions notifiées ».



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook