Le Gouvernement face à la Presse. Le concept va se pérenniser.

L’initiative du gouvernement de faire face à la presse, tous les 15 jours, est un bon concept. Elle va se pérenniser. C’est le porte parole du gouvernement, initiateur même de ce concept qui en a fait l'annonce. Pour Oumar Gueye, un gouvernement doit toujours communiquer pour donner la bonne information à ses populations. « Le président Macky Sall tient beaucoup à cette communication gouvernementale. Depuis son avènement à la magistrature suprême, beaucoup de choses ont été réalisées dans le pays. Nous sommes à l’aise pour communiquer avec les Sénégalais. C’est pourquoi, nous avons initié ce format. C’est pour permettre à la presse, de manière très libre, de pouvoir interpréter le travail du gouvernement », a-t-il déclaré, à l’émission JDD dont il était l’invité, ce dimanche.



Selon le ministre, cette nouvelle forme de communication du gouvernement a été bien réfléchie et bien murie. « Nous lui avons donné un contenu. Et en fonction de l’actualité, des urgences, des points sur lesquels le gouvernement souhaite communiquer, nous allons mettre en place le dispositif nécessaire », a souligné Oumar Gueye.

