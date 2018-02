Le Grand Parti exhorte le gouvernement à tout mettre en œuvre pour satisfaire au plus vite ces revendications légitimes du monde du travail

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Février 2018 à 11:20 | | 2 commentaire(s)|

Le Grand parti de Malick Gakou à travers un communiqué transmis à la Rédaction de Leral.Net, condamne la situation actuelle du pays. Selon lui, les remous notés ces derniers temps sur le front social sont en effet symptomatiques d’un pays dont presque toutes les catégories socio professionnelles sont dans le plus grand désarroi.



"Aucun secteur d’activité n’est épargné par ce vent de contestation qui souffle sur tout le pays, suscitant ainsi une réelle inquiétude sur la capacité du gouvernement à trouver les bonnes réponses à la désespérance qui a gagné toutes les couches de la société.



Du secteur de l’éducation à celui de la santé, en passant par la fonction publique locale, le personnel du nettoiement, le secteur des transports et le monde rural confronté à tous les couacs notés dans la présente campagne arachidière, la désolation est le sentiment le mieux partagé chez les travailleurs. Tout comme chez les femmes qui sont plus que jamais confrontées aux rigueurs de la vie quotidienne et les jeunes qui attendent désespérément les 500 000 emplois par an promis par le candidat Macky Sall", charge-t-il.



Selon le Grand Parti, contrairement au « Yonu Yokute » sur la base duquel s’est fait élire Macky Sall en 2012, les Sénégalais sont en proie au dépérissement de leur pouvoir d’achat et à la précarité de l’emploi pour ceux qui en disposent. Ce n’est que très récemment que le Président de la République a décrété 2018 « année sociale ». Preuve que les fameuses bourses de sécurité familiale, la carte d’égalité des chances et la Couverture Maladie Universelle (CMU) ont montré leurs limites.



"Le gouvernement du Président Macky SALL est donc attendu sur le respect d’accords signés avec les syndicats et dont certains remontent à février 2014. Et le grand paradoxe est qu’il qualifiait lui-même ces accords de « réalistes et réalisables ». Il est également regrettable que le régime du Président Macky SALL n’ait pas mis à profit l’accalmie notée sur le plan social ces dernières années pour vider tous ces contentieux qui le rattrapent aujourd’hui", a-t-il fait savoir.



Selon le Grand Parti, le gouvernement du Président Macky SALL qui a toujours recouru à la méthode Coué pour faire croire que le Sénégal est sur la voie de l’émergence alors que tous les secteurs d’activités connaissent les pires difficultés. Par ailleurs, le Grand Parti exhorte le gouvernement à tout mettre en œuvre pour satisfaire au plus vite ces revendications légitimes du monde du travail.



"Le Grand Parti exprime enfin sa solidarité aux organisations socio professionnelles et les invite à se joindre à toutes les forces vives pour, d’une part, contraindre le gouvernement au respect de ses engagements et d’autre part, engager notre pays de manière résolue dans la voie du développement économique et social", conclut-il.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook