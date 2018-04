Le Grand Parti signe sa participation à la réunion du Front démocratique

Le Président du Grand Parti, M. Malick GAKOU, a participé formellement à la réunion du Front Démocratique et Social de Résistance Nationale de ce Vendredi 27 avril 2018, nous rapporte un communiqué qui nous est parvenu.



Cette participation du leader du GP à cette réunion vise à, souligne le communiqué : « renforcer l'unité d'actions de l'opposition et des Forces vives de la Nation dans le cadre de la pérennisation de la démocratie et des libertés au Sénégal ».



Ainsi, le Grand Parti dit s'engager : « pour le Sénégal et mettra à profit l'énergie de toutes ses composantes pour le triomphe des valeurs de la République et la consolidation des intérêts supérieurs du Peuple sénégalais ».



La note souligne que, c’est suite aux recommandations du Secrétariat exécutif du lundi 23 avril 2018, que Malick Gakou s’est présenté à ce rassemblement.