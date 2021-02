Le Guinéen Siaka Barry affiche son soutien à Ousmane Sonko: « Halte au Kompromat en Afrique !!! » Le principal opposant sénégalais Ousmane Sonko enregistre des soutiens au-delà des frontières de son pays, depuis les accusations de viol et menaces de mort qui pèsent sur lui. Sur sa page Facebook, le leader guinéen du MPDG Siaka Barry, a apporté un soutien fort au Sénégalais et parlé de ‘’machination et de cabale politique’’. Voici son message relayé par mediaguinee.org

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Février 2021

Mon Soutien Total Au Président Ousmane Sonko :

Cher frère et ami Sonko,



En ces temps d’épreuves que tu traverses, où ta dignité et ton honneur sont mis à rude épreuve, face à ce qui s’apparente à une machination et à une cabale politique, je t’adresse mon soutien fraternel et amical.



Nous, hommes politiques africains de la nouvelle génération, en nous engageant dans une opposition noble mais difficile dans nos différents pays, nous savions sciemment que la tâche ne serait pas une sinécure. Nous sommes conscients que l’opposition en Afrique, le plus souvent face à des potentats d’un autre âge, est un véritable chemin de croix. Alors, mon cher ami Ousmane Sonko, portons dignement nos croix, quitte à trébucher plusieurs fois et marchons fièrement vers le Golgotha…car au bout du chemin, il y a la rédemption de nos peuples, les peuples africains.



Au moment où l’Afrique a besoin de grandes idées et des grands hommes vertueux pour conduire sa destinée, ce n’est pas par ces débats sordides ad hominem que l’on sortira du tunnel.



La justice sénégalaise étant désormais saisie, nous croyons en sa sagesse et en son indépendance, pour te rétablir dans ton honneur que certains détracteurs et concurrents politiques cherchent à souiller.



Le viol étant une accusation si abjecte pour un homme politique, nous prions le seigneur qu’il t’aide à te rétablir dans la vérité et à sauver ta noble réputation.



Force À Toi Mon Cher Ami Sonko !

Halte Au Kompromat En Afrique !!!



