Le Jaraaf bat Génération Foot et conforte sa position de leader

Vendredi 13 Avril 2018

L’équipe du Jaraaf a battu 1-0 hier (jeudi) en match en retard, Génération Foot, confortant ainsi sa première place à la tête de la ligue 1.

Le Jaraaf qui comptait le même nombre de points (35) que la Sonacos qu’il devançait au goal-average (+11 contre +8), dispose d’une avance de trois points (38 points après le succès de hier soir) sur le deuxième.



Génération Foot quant à elle, reste à la 3e place avec 33 points, soit cinq de retard sur le leader.



Dans l’autre match en retard, Niary Tally a battu l’US Ouakam 3-1 et continue ainsi son opération maintien dans l’élite de la ligue 1 sénégalaise.



Avec cette victoire, l’équipe de NGB compte 23 points et grimpe d’un rang passant de la 12e à la 11e place.











Aps

